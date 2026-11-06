उत्तराखंड: आज से पांच दिवसीय दीपोत्सव शुरू, आठ नवंबर को मनेगी दिवाली; जानें पांच दिन के पर्व का पूरा कैलेंडर

दीपों और खुशियों का पांच दिवसीय पर्व दीपोत्सव शुक्रवार (आज) से शुरू हो गया है। शनिवार को नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावाली और हनुमान जयंती मनाई जाएगी। आठ नवंबर को मुख्य दीपावली पर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा होगी। इसके बाद 10 नवंबर को गोवर्धन पूजा और 11 नवंबर को भाई दूज के साथ पांच दिवसीय पर्व का समापन होगा।

आचार्य डाॅ. सुशांत राज ने बताया कि धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि, कुबेर और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन सोने-चांदी, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी का विशेष महत्व है। धनतेरस पर खरीदारी के शुभ मुहूर्त सुबह 7:57 से 9:18 बजे, 9:18 से 10:39 बजे और दोपहर 12:01 से 1:22 बजे तक रहेंगे। वहीं प्रदोष काल शाम 5:27 से रात 8:05 बजे तक रहेगा। इस दौरान यम दीपदान भी किया जाएगा। वहीं कल छोटी दिवाली पर घर के मुख्य द्वार पर यमराज के नाम का चार मुखी दीपक जलाने की परंपरा है।

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इसी दिन हनुमान जयंती भी मनाई जाएगी। साथ ही आठ नवंबर को मुख्य दिवाली पर शाम 5:25 से रात 8:04 बजे तक प्रदोष काल में लक्ष्मी-गणेश पूजन का शुभ मुहूर्त रहेगा। वृषभ स्थिर लग्न शाम 5:18 से रात 7:42 बजे तक रहेगा। इसके बाद 10 नवंबर को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट मनाया जाएगा। इस दिन शाम 3:15 से 5:24 बजे तक पूजन का समय रहेगा। 11 नवंबर को भाई दूज के साथ दीपोत्सव का समापन होगा।