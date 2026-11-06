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UK Top News: दून में गरजे शाह, बाल वीरता पुरस्कार और फिल्म पुरस्कारों की घोषणा, तुंगनाथ के कपाट बंद

Fri, 06 Nov 2026 04:50 PM IST
Alka Tyagi अमर उजाला नेटवर्क, उत्तराखंड
अमर उजाला नेटवर्क, उत्तराखंड Published by: Alka Tyagi Updated Fri, 06 Nov 2026 04:50 PM IST
सार

उत्तराखंड में आज गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे। यहां उन्होंने दो बड़े कार्यक्रमों में शिरकत की। वहीं, छह बच्चों को गृहमंत्री और सीएम ने बाल वीरता पुरस्कार दिया। उधर, फिल्म अवॉर्ड की भी घोषणा हो गई है। पढ़ें अहम खबरें...

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Uttarakhand Big news today Amit Shah Visit bal Veerta and Film Award Given
उत्तराखंड की बड़ी खबरें - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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उत्तराखंड को बनाएंगे देश की सांस्कृतिक राजधानी, शाह ने कहा-इस बार लक्ष्य 65 पार

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उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के 26वें वर्ष के समारोह में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह देहरादून पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत भाजपा नेताओं ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। पढ़ें पूरी खबर

उत्तराखंड:  भालू से भिड़े, नदी में कूदकर बचाई जान, छह बच्चों को गृहमंत्री और सीएम ने दिया बाल वीरता पुरस्कार 
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को परेड ग्राउंड में प्रदेश के छह बच्चों को प्रथम मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। अलग-अलग परिस्थितियों में अदम्य साहस और सूझबूझ का परिचय देने वाले बच्चों को पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को 51 हजार रुपये की धनराशि भी डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खाते में भेजी गई। पढ़ें पूरी खबर
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उत्तराखंड: फिल्म पुरस्कारों पर सीएम धामी की मुहर, नरेंद्र सिंह नेगी और हेमंत पांडे को लाइफटाइम अचीवमेंट सम्मान 
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड फिल्म नीति-2024 के तहत वर्ष 2024 और 2025 के लिए चयनित फिल्मों और कलाकारों को फिल्म पुरस्कार देने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इन पुरस्कारों के जरिए उत्तराखंड के सिनेमा में योगदान देने वाले कलाकारों, निर्देशकों, निर्माताओं और तकनीकी विशेषज्ञों को सम्मानित किया जाएगा। पढ़ें पूरी खबर

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रुद्रप्रयाग: तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए हुए बंद, आठ कुंतल फूलों से सजाया गया 
पंचकेदारों में तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ के कपाट शुक्रवार को वैदिक मंत्रोच्चार और विधि-विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। कपाट बंद होने से पहले मंदिर को आठ कुंतल फूलों से सजाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा तुंगनाथ के दर्शन किए।
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हरिद्वार: जेल से रिहाई के बाद भी उर्मिला सनावर को नहीं मिली राहत, अपने साथ ले गई देहरादून पुलिस 
हरिद्वार जिला जेल से बाहर आते ही उर्मिला सनावर की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गईं। दोनों प्राथमिकी में अदालत से जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को जेल से रिहा हुईं उर्मिला सनावर को पहले से तैनात देहरादून पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। पढ़ें पूरी खबर

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