Amit Shah Dehradun Visit Live: मंच पर पहुंचे गृहमंत्री, सीएम धामी बोले-राज्य को संवार रही सरकार

12:43 PM, 06-Nov-2026 कांग्रेस के नेता जनता में भ्रम फैलाकर पूरी करना चाहते हैं अपनी राजनीतिक जरूरत: सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तराखंड की जनता समझ चुकी है कि कांग्रेस के युवराज और उनके नेता किस तरह लोगों के बीच भ्रम फैलाकर अपना राजनीतिक हित साधना चाहते हैं। उन्होंने राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने यहां 'छात्रों की गूंज' नहीं, बल्कि 'झूठ की गूंज' कार्यक्रम किया। धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सख्त नकलरोधी कानून बनाया है, जिसके बाद युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने मदरसा बोर्ड हटाकर अल्पसंख्यक विकास प्राधिकरण बनाया है, ताकि सभी को समान शिक्षा मिल सके।

12:42 PM, 06-Nov-2026 धामी बोले- अंकिता के हत्यारों को हमारी सरकार ने सजा दिलाई, कांग्रेस कर रही गलत प्रचार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी हत्याकांड का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने अंकिता के हत्यारों को सजा दिलाई है। इसके बावजूद कांग्रेस जनता के बीच इस मामले को लेकर गलत प्रचार कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अपने कार्यकाल में महिलाओं पर हुए अत्याचारों और जेनी जैसे प्रकरणों को कांग्रेस भूल गई है।

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12:38 PM, 06-Nov-2026 सीएम धामी बोले- उत्तराखंड को आंदोलनकारियों की अपेक्षाओं के अनुरूप संवार रही सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि तीन नए कानूनों और अनुच्छेद 370 हटाए जाने जैसे फैसलों से देश की एकता और मजबूती बढ़ी है। उत्तराखंड पुलिस को राष्ट्रपति कलर मिलने पर उन्होंने पूरे प्रदेश को बधाई दी। धामी ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को राज्य आंदोलनकारियों की अपेक्षाओं के अनुरूप विकसित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए युवाओं को भड़काना गलत है। चुनाव जीतने पर सब ठीक रहता है, लेकिन हारने पर कभी चुनाव आयोग तो कभी ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया जाता है। उन्होंने कहा कि देश में अवैध रूप से प्रवेश करने वालों को घुसपैठिया कहा जाता है, लेकिन कुछ लोग उत्तराखंड के लोगों को ही घुसपैठिया कह रहे हैं।

12:36 PM, 06-Nov-2026 सुराज सेवा दल के कार्यकर्ता हिरासत में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे के दौरान प्रदर्शन कर रहे सुराज सेवा दल के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं, किशन नगर चौक से भी पुलिस ने कुछ लोगों को पकड़ा। पुलिस उन्हें कुछ दूरी तक ले गई और बाद में छोड़ दिया।

12:35 PM, 06-Nov-2026 शाह के स्वागत में लगी होर्डिंग पर पोती काली स्याही, अंकिता भंडारी को न्याय देने की मांग केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के स्वागत में लगाई गई होर्डिंग पर काली स्याही से अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग से जुड़े नारे लिखे गए। होर्डिंग पर लिखे नारों के जरिए अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर विरोध जताया गया।

12:35 PM, 06-Nov-2026 बैरिकेडिंग तोड़कर दौड़े उक्रांद कार्यकर्ता परेड ग्राउंड की ओर बढ़ने के दौरान उक्रांद कार्यकर्ताओं ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी और दौड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। इस दौरान पुलिसकर्मी भी उनके पीछे दौड़े। मौके पर कुछ देर अफरातफरी का माहौल रहा।

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12:32 PM, 06-Nov-2026 सतपाल महाराज ने कांग्रेस पर साधा निशाना कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि राज्य स्थापना दिवस केवल उत्सव मनाने का अवसर नहीं, बल्कि उत्तराखंड राज्य के लिए हुए संघर्ष और बलिदानों को याद करने का दिन भी है। खटीमा, मसूरी और रामपुर तिराहा सहित कई स्थानों पर हुए बलिदानों के बाद उत्तराखंड राज्य मिला। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य पलायन रोकना और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। सतपाल महाराज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने जनरल बिपिन रावत को सड़क का गुंडा कहा था और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को निशाना बनाया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिस समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर रही है, उसने उत्तराखंड के लोगों को घुसपैठिया कहा था।

12:26 PM, 06-Nov-2026 मंच पर पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह परेड ग्राउंड में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह के मंच पर पहुंच गए। यहां उनके पहुंचने पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने स्वागत किया।

12:22 PM, 06-Nov-2026 उत्तराखंड देश का पांचवां पूर्ण साक्षर राज्य बन गया: धन सिंह उधर, परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहां कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता के हित में लगातार काम कर रही है। आने वाले पांच वर्षों में इन प्रयासों को और मजबूती के साथ धरातल पर उतारा जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देश का पांचवां पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। इस दौरान सांसद अनिल बलूनी, अजय भट्ट, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और प्रदीप बत्रा सहित कई नेता मौजूद रहे। संगठन की ओर से सह प्रभारी बांसुरी स्वराज, महामंत्री कुंदन परिहार, तरुण बंसल और दीप्ति रावत भारद्वाज भी कार्यक्रम में पहुंचे। परेड ग्राउंड में करीब दो घंटे तक आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अमित शाह पुलिस लाइन रेसकोर्स पहुंचेंगे। यहां आयोजित समारोह में वह उत्तराखंड पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस कलर प्रदान करेंगे। यह सम्मान उत्तराखंड पुलिस के लिए गौरव का अवसर होगा। अमित शाह के कार्यक्रम में भाजपा कोर कमेटी की बैठक भी प्रस्तावित थी, लेकिन किन्हीं कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया है।