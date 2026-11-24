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गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर रेसकोर्स गुरुद्वारे में जुटी संगत, अरदास कर मांगी मन्नत

Renu Saklani

Updated Tue, 24 Nov 2026 02:21 PM IST Updated Tue, 24 Nov 2026 02:21 PM IST







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गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व पर रेसकोर्स स्थित गुरुद्वारे में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान संगत ने अरदास कर गुरु महाराज के समक्ष शीश नवाया। श्रद्धालुओं ने अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति और सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की। गुरुद्वारे में इस अवसर पर श्रद्धा और भक्ति का माहौल रहा। ... और पढ़ें

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