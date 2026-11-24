गाड़ी पार्किंग को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने करीब पांच राउंड गोलियां चलाईं। गोलियों की आवाज सुनकर इलाके में दहशत फैल गई और लोग अपने घरों में छिप गए।

घटना के दौरान कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में वीडियो भी बना लिया। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ित पक्ष देर रात तक कोतवाली में मौजूद रहा। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए।

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प्रभारी कोतवाली रायवाला मोहन सिंह ने बताया कि आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है