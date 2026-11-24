विकासनगर: नशा मुक्ति केंद्र में युवक की संदिग्ध हालात में मौत, परिजनों ने संचालक पर लगाया हत्या का आरोप
नशा मुक्ति केंद्र में एक युवक की मौत के बाद परिजनों ने गंभीर सवाल उठाए हैं। शरीर पर चोट के निशान होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने केंद्र संचालक पर हत्या का आरोप लगाया और गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने केंद्र के सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर सुरक्षित कर जांच शुरू कर दी है।
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कोतवाली क्षेत्र के छोटूवाला स्थित नशा मुक्ति केंद्र में मंगलवार को डाकपत्थर निवासी इमरान संदिग्ध परिस्थितियों में मृत मिला। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। केंद्र संचालक ने पुलिस को बताया कि इमरान ने गमछे से फंदा बनाकर फांसी लगाई है।
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वहीं, मृतक के परिजनों ने केंद्र संचालक पर हत्या का आरोप लगाया। उनका कहना है कि इमरान के शरीर पर चोट के निशान थे। इसको लेकर परिजनों और स्थानीय लोगों ने विरोध जताया और संचालक की गिरफ्तारी की मांग की। सीओ आदित्य तिवारी ने बताया कि केंद्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर सुरक्षित कर ली गई है। परिजनों की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है।