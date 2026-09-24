{"_id":"6ab4ffd43a23ff07cf0086d9","slug":"video-details-provided-regarding-preparations-for-the-literature-and-art-festival-2026-dehradun-news-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल-2026 की तैयारियों की दी जानकारी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

प्रेस क्लब सभागार में लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल-2026 के आयोजन को लेकर पत्रकार वार्ता की गई। आरोग्य वेल बीइंग ट्रस्ट की अध्यक्ष डॉ. आलोकदास गुप्ता नियोगी ने पत्रकारों को आयोजन की जानकारी दी। इस दौरान ट्रस्ट के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता में फेस्टिवल के आयोजन से जुड़ी जानकारी साझा की गई।

... और पढ़ें