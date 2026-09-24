कन्या गुरुकुल में छात्राओं ने लोक नृत्य से बांधा समां

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देहरादून राजपुर रोड स्थित कन्या गुरुकुल परिसर में एनएसएस की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्राओं ने विभिन्न लोक नृत्य प्रस्तुत किए। लोक नृत्य की प्रस्तुति ने कार्यक्रम में सांस्कृतिक रंग भर दिया। इस दौरान छात्राओं ने उत्साह के साथ प्रतिभाग किया।

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