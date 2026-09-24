फर्जी प्रमाण पत्रों के खिलाफ सूरज सेवा दल का प्रदर्शन

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फर्जी प्रमाण पत्रों के खिलाफ सूरज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय के समीप प्रदर्शन किया। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से फर्जी प्रमाण पत्रों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई।

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