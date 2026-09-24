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डीएवी कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव के लिए नामांकन को पहुंचे प्रत्याशी

Renu Saklani

Updated Thu, 24 Sep 2026 04:31 PM IST Updated Thu, 24 Sep 2026 04:31 PM IST







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डीएवी कॉलेज में छात्रसंघ चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया के लिए प्रत्याशी पहुंचे। कॉलेज परिसर में प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की मौजूदगी रही। प्रत्याशियों ने चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान कॉलेज परिसर में चुनावी गतिविधियां देखने को मिलीं। ... और पढ़ें

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