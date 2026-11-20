{"_id":"6b001fbd1459dd30240095ed","slug":"video-dehradunprd-personnel-stage-a-sit-in-after-locking-the-directorate-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"निदेशालय में तालाबंदी कर धरने पर बैठे पीआरडी जवान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों ने अपनी मांगों को लेकर निदेशालय में तालाबंदी कर दी। जवान गेट के पास धरने पर बैठ गए और अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया। इस दौरान निदेशालय परिसर में गतिविधियां प्रभावित रहीं। जवानों ने मांगों पर कार्रवाई होने तक आंदोलन जारी रखने का रुख दिखाया।

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