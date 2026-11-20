{"_id":"6b001f60031dc7331108da59","slug":"video-dehradundeliberating-on-understanding-indias-diversity-and-culture-through-its-languages-2026-11-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"भाषाओं के जरिए भारत की विविधता और संस्कृति को समझने पर मंथन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दून यूनिवर्सिटी के डॉ. नित्यानंद सभागार में 'भाषाओं के माध्यम से भारत को समझना' विषय पर दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में शिक्षाविदों, वक्ताओं और अतिथियों ने भाषा के महत्व और भारतीय संस्कृति से उसके जुड़ाव पर विचार साझा किए। इस दौरान विभिन्न भाषाओं के माध्यम से भारत की विविधता, परंपराओं और सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान को समझने के पहलुओं पर चर्चा हुई। सेमिनार में शिक्षाविदों के साथ बड़ी संख्या में छात्र भी शामिल हुए।

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