उत्तराखंड समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल मतीन सिद्दीक़ी ने प्रेस को जारी एक बयान में कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेतागणों ने विधान सभा चुनाव 2027 के लिए गठबंधन में चुनाव लड़ने के लिए 30 सीटें चिह्नित की हैं। इसकी सूची सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को भेजी गई हैं।

विज्ञापन





इसमें 15 सीटें प्राथमिकता पर रखी गई हैं। सिद्दीकी ने कहा कि उत्तराखंड संगठन ने जो 30 सीटों की सूची राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजी है उस पर विचार विमर्श करने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो भी आदेश होगा वह स्वीकार किया जाएगा। विज्ञापन



कहा कि इस समय देश के जो हालात हैं। वह सम्पूर्ण विपक्ष को एकजुट होकर भाजपा से मुकाबला करने के हैं ना कि अलग अलग होकर। यदि भाजपा को उखाड़ना है तो समस्त विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा। इसमें 15 सीटें प्राथमिकता पर रखी गई हैं। सिद्दीकी ने कहा कि उत्तराखंड संगठन ने जो 30 सीटों की सूची राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजी है उस पर विचार विमर्श करने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो भी आदेश होगा वह स्वीकार किया जाएगा।कहा कि इस समय देश के जो हालात हैं। वह सम्पूर्ण विपक्ष को एकजुट होकर भाजपा से मुकाबला करने के हैं ना कि अलग अलग होकर। यदि भाजपा को उखाड़ना है तो समस्त विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा।

विज्ञापन