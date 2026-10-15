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देहरादून में राशन से भरे ट्रक का ब्रेक फेल, पेड़ से टकराया, क्लीनर की मौत

विशाल कुमार

Updated Thu, 15 Oct 2026 02:42 PM IST Updated Thu, 15 Oct 2026 02:42 PM IST







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शहर में राशन से भरे एक ट्रक का ब्रेक फेल होने से हादसा हो गया। अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे पेड़ से टकरा गया। हादसे में ट्रक के क्लीनर की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। ... और पढ़ें

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