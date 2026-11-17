{"_id":"6afc182a8156ba95f30403ed","slug":"video-dehradungarhwali-song-chanda-rang-launched-at-the-press-club-former-cm-harish-rawat-was-present-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"प्रेस क्लब में गढ़वाली गीत ‘चंदा रंग’ लॉन्च, पूर्व सीएम हरीश रावत रहे मौजूद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

प्रेस क्लब में गढ़वाली गीत ‘चंदा रंग’ लॉन्च, पूर्व सीएम हरीश रावत रहे मौजूद

विशाल कुमार

Updated Tue, 17 Nov 2026 02:32 PM IST Updated Tue, 17 Nov 2026 02:32 PM IST







Link Copied



प्रेस क्लब में गढ़वाली गीत ‘चंदा रंग’ लॉन्च किया गया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और विधायक विक्रम सिंह नेगी मौजूद रहे। कार्यक्रम में गीत से जुड़े लेखक, गायक और कलाकार भी शामिल हुए। इस दौरान अतिथियों ने गीत को लॉन्च किया। ... और पढ़ें

विज्ञापन