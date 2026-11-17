उत्तराखंड में जनगणना के लिए पूरे प्रदेश को 34,443 ब्लॉक में बांटा गया है। जनगणना के काम के लिए प्रदेश में 26,830 प्रगणक लगाए जाएंगे। ये प्रगणक घर-घर जाकर लोगों से जरूरी जानकारी जुटाएंगे।

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प्रदेश में एक दिसंबर से घर-घर जाकर जनगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। इससे पहले 16 से 30 नवंबर के बीच डिजिटल स्व गणना की जा रही है। इस दौरान लोग खुद ऑनलाइन माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके बाद प्रगणक घर-घर जाकर जनगणना का काम करेंगे।