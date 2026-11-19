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मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर भोजन माताओं ने सचिवालय कूच किया। अपनी मांगों को लेकर बड़ी संख्या में भोजन माताएं प्रदर्शन में शामिल हुईं। उन्होंने सरकार से मानदेय में बढ़ोतरी करने और लंबे समय से चली आ रही मांगों पर जल्द निर्णय लेने की अपील की। सचिवालय कूच के दौरान प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाई।

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