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एडिफाई वर्ल्ड स्कूल में अपराजिता कार्यक्रम, छात्रों को व्यक्तिगत स्वच्छता और मानसिक स्वास्थ्य की जानकारी दी

विशाल कुमार

Updated Thu, 19 Nov 2026 03:05 PM IST Updated Thu, 19 Nov 2026 03:05 PM IST







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मोथरोवाला स्थित एडिफाई वर्ल्ड स्कूल में अपराजिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें महिला रोग विशेषज्ञ डॉ. स्वाति ने छात्रों को व्यक्तिगत स्वच्छता के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े पहलुओं पर भी जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान छात्रों को स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। ... और पढ़ें

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