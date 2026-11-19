मसूरी में बृहस्पतिवार को एसडीआरएफ की नई पोस्ट का शुभारंभ किया गया। सेनानायक अर्पण यदुवंशी ने पोस्ट का उद्घाटन करने के बाद वहां उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने पोस्ट पर तैनात जवानों के लिए आवासीय और अन्य जरूरी सुविधाओं का निरीक्षण किया। साथ ही जवानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं और जरूरतें जानीं। संबंधित अधिकारियों को समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए।

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