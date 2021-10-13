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Dehradun News: डेंगू के सात नए मामले, कोरोना के दो मरीज

Sun, 13 Sep 2026 02:22 AM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Sun, 13 Sep 2026 02:22 AM IST
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Seven new cases of dengue, two COVID patients
जिले में डेंगू और मौसमी बीमारियों के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, डेंगू के सात नए मामले मिले हैं। इसके साथ ही जिले में अब तक डेंगू के कुल 160 मामले सामने आ चुके हैं। नए मामलों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने निगरानी और जांच प्रक्रिया को और तेज कर दिया है।
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स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, एच1एन1 संक्रमण की जांच के लिए कुल 86 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 21 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके अलावा कोविड-19 के भी दो मामले सामने आए हैं।
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डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है। घरों और आसपास पानी जमा न होने देने, मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाने तथा बुखार या अन्य लक्षण दिखाई देने पर चिकित्सकीय परामर्श लेने की अपील की गई है।
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वहीं, एच1एन1 और कोविड के मामलों को देखते हुए भी लोगों को संक्रमण से बचाव के लिए सावधानी बरतने की जरूरत है।
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