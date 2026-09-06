देहरादून: जैन धर्मशाला में नारी संस्कार सम्मेलन का भव्य आयोजन

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संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर महाराज एवं विद्या शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की परम शिष्या, आध्यात्मिक श्रमणी आर्यिकारत्न 105 पूर्णमति माताजी (ससंघ) के दिव्य सान्निध्य में जैन धर्मशाला में नारी संस्कार सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। यह सम्मेलन नारी शक्ति, संस्कार, सामाजिक चेतना एवं भारतीय संस्कृति के मूल्यों को समर्पित किया।।

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