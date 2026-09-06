गणेश जोशी के बयान पर कांग्रेस का पटलवार: राम सिंह नेगी बोले- सैनिकों की शहादत पर कर रहे वोट की राजनीति

उत्तराखंड कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष राम सिंह नेगी ने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने प्रेसवार्ता करते हुए कहा कि भाजपा सैनिकों की शहादत पर वोट की राजनीति कर रही है। जो सैनिकों का अपमान है।

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