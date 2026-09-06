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गणेश जोशी के बयान पर कांग्रेस का पटलवार: राम सिंह नेगी बोले- सैनिकों की शहादत पर कर रहे वोट की राजनीति

Sun, 06 Sep 2026 02:59 PM IST
Alka Tyagi अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Sun, 06 Sep 2026 02:59 PM IST
सार

राम सिंह नेगी ने कहा कि सैन्य धाम के निर्माण से संबंधित दस्तावेज सरकार सार्वजनिक करें और सैन्य धाम पर चुनावी लाभ लेने को लेकर दिए गए बयान पर कैबिनेट मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए।
 

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Congress hits back at Ganesh Joshi statement Ram Singh Negi says he is playing vote bank politics over Martyr
प्रदेश कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष राम सिंह नेगी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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उत्तराखंड कांग्रेस पूर्व सैनिक विभाग के अध्यक्ष राम सिंह नेगी ने सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने प्रेसवार्ता करते हुए कहा कि भाजपा सैनिकों की शहादत पर वोट की राजनीति कर रही है। जो सैनिकों का अपमान है।

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राम सिंह नेगी ने कहा कि सैन्य धाम के निर्माण से संबंधित दस्तावेज सरकार सार्वजनिक करें और सैन्य धाम पर चुनावी लाभ लेने को लेकर दिए गए बयान पर कैबिनेट मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए।
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