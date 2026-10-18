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Hindi News ›   Video ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Dehradun: Brother of the deceased holds a press conference regarding the murder of Mohd. Ikhtiyar in Raipur

देहरादून: रायपुर में हुई मो. इख्तियार की हत्या को लेकर मृतक के भाई ने की प्रेसवार्ता

Sun, 18 Oct 2026 08:08 PM IST
अमन मैथानी
Aman Maithani अमन मैथानी
Updated Sun, 18 Oct 2026 08:08 PM IST
Dehradun: Brother of the deceased holds a press conference regarding the murder of Mohd. Ikhtiyar in Raipur
22 अगस्त 2026 को रायपुर क्षेत्र के रक्षा विहार में मो. इख्तियार की हुई हत्या के मामले में आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग को लेकर प्रेस क्लब सभागार में पत्रकारों को जानकारी देते मृतक के भाई नजरे आलम
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