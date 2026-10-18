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देहरादून: एयरपोर्ट पर 'जय माता दी' सुनकर रुके अक्षय कुमार के कदम, महिला कर्मचारी ने पास बुलाकर खिंचवाई फोटो

Sun, 18 Oct 2026 08:54 PM IST
Alka Tyagi संवाद न्यूज एजेंसी, जौलीग्रांट(देहरादून)
संवाद न्यूज एजेंसी, जौलीग्रांट(देहरादून) Published by: Alka Tyagi Updated Sun, 18 Oct 2026 08:54 PM IST
सार

अक्षय जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचे तो उनके निजी सुरक्षाकर्मी और पुलिसकर्मी उन्हें एयरपोर्ट के अंदर ले जाने लगे। तभी एक महिला एयरपोर्ट कर्मी ने अक्षय कुमार को पीछे से जय माता दी कहा।

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Actor Akshay Kumar stops upon hearing Jai Mata Di at airport took photo with female staff
एयरपोर्ट पर अक्षय कुमार - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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देहरादून, ऋषिकेश, मसूरी और अन्य स्थानों पर अपनी फिल्म की शूटिंग पूरी करने के बाद अक्षय कुमार देहरादून एयरपोर्ट से शाम करीब साढ़े सात बजे चार्टड विमान से मुंबई वापस रवाना हुए।

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एयरपोर्ट पहुंचने की खबर पाकर उनके काफी प्रशंसक एयरपोर्ट पर जमा हो गए थे। लेकिन उनके सुरक्षा कर्मियों द्वारा सभी को हिदायत दी गई थी कि कोई भी अक्षय कुमार की फोटो और वीडियो नहीं लेगा।
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अक्षय जैसे ही एयरपोर्ट पहुंचे तो उनके निजी सुरक्षाकर्मी और पुलिसकर्मी उन्हें एयरपोर्ट के अंदर ले जाने लगे। तभी एक महिला एयरपोर्ट कर्मी ने अक्षय कुमार को पीछे से जय माता दी कहा।
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जिस पर अक्षय कुमार के कदम रुक गए और उन्होंने पीछे मुड़कर इस महिला कर्मी को अपने पास बुलाया। इसके बाद उन्होंने लड़की के साथ फोटो खिंचवाई। एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार नीता गुप्ता नाम की लड़की अक्षय कुमार के साथ फोटो लेने में सफल रही।

बता दें कि अक्षय कुमार और राशि खन्ना को हाल ही में मसूरी, ऋषिकेश के सिंगटॉली पुल पर एक रोमांटिक गाने की शूटिंग करते देखा गया है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने निर्देशक अनीस बज्मी की एक आगामी पारिवारिक कॉमेडी फिल्म की शूटिंग देहरादून, मसूरी, और ऋषिकेश आदि जगहों पर की है।

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