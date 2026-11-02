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Hindi News ›   Video ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Dehradun: Artists performing the 'Lanka Dahan' (burning of Lanka) episode during the Ramlila at Chauki Dhaulas.

देहरादून : चौकी धौलास में चल रही राम लीला में लंका दहन का मंचन करते कलाकार

Tue, 03 Nov 2026 12:35 AM IST
अमन मैथानी
Aman Maithani अमन मैथानी
Updated Tue, 03 Nov 2026 12:35 AM IST
Dehradun: Artists performing the 'Lanka Dahan' (burning of Lanka) episode during the Ramlila at Chauki Dhaulas.
देहरादून : चौकी धौलास में चल रही राम लीला में सोमवार को सीता जी की खोज में निकले हनुमान जी द्वारा सीता माता को दी गयी श्री राम जी की मुद्रिका व अशोक वाटिका और द्वारा लंका दहन का मंचन करते कलाकार
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