त्योहार की खुशियों पर खून के छींटे: अपनों के कत्ल से परिवारों में छाया मातम, अंतहीन दर्द दे गई ये दिवाली

बेटे ने पिता को मार डाला

राजपुर के चलांग कुल्हन में 62 वर्षीय मदन राणा के परिवार की खुशियां भी सोमवार शाम एक पल में छिन गईं। आरोप है कि 35 वर्षीय बेटे नितिन ने नशे के लिए पहले अपने भांजे से रुपये मांगे। रुपये नहीं मिले तो वह दरांती लेकर उसे मारने दौड़ा। भांजे ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। घर में उठे विवाद को शांत कराने के लिए मदन राणा बीच बचाव करने पहुंचे, लेकिन बेटे ने उन्हीं पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल मदन राणा को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। एक पिता के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि जिस बेटे को पालने-पोसने और बड़ा करने में पूरी जिंदगी लगा दी, उसी के हाथों उसकी जान चली जाए। परिवार के लिए यह सिर्फ एक हत्या नहीं, बल्कि उस रिश्ते का टूटना है, जिसे जीवन का सबसे मजबूत सहारा माना जाता है। बेशक तीनों घटनाओं के कारण अलग-अलग थे, लेकिन हर कहानी का अंत एक जैसा हुआ। कहीं दोस्ती पर भरोसा टूट गया, कहीं संपत्ति के लालच और विवाद ने मामा-भांजे के रिश्ते को लहूलुहान कर दिया तो कहीं नशे ने बेटे को पिता का कातिल बना दिया। दीपावली पर लोग घरों में दीप जलाकर अंधेरा मिटाने की कामना करते हैं, लेकिन इन तीन परिवारों के हिस्से में ऐसा अंधेरा आया है, जिसे कोई दीपक दूर नहीं कर पाएगा। अब इन घरों में त्योहार आएंगे, लेकिन जिनकी हंसी से घर रोशन होते थे, वे कभी लौटकर नहीं आएंगे।