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सीएम धामी की उच्चस्तरीय बैठक, गृह सचिव व सभी जिलों के डीएम शामिल

Alka Tyagi

Updated Tue, 13 Oct 2026 07:16 PM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 07:16 PM IST







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मुख्यमंत्री ष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज उच्चस्तरीय बैठक हो रही है। इसमें गृह सचिव सहित सभी जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों, गढ़वाल एवं कुमाऊ मंडल के आयुक्तों व कुमाऊँ/गढ़वाल परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक शामिल हैं। ... और पढ़ें

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