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सीएम धामी की उच्चस्तरीय बैठक, गृह सचिव व सभी जिलों के डीएम शामिल
मुख्यमंत्री ष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज उच्चस्तरीय बैठक हो रही है। इसमें गृह सचिव सहित सभी जिलाधिकारियों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों, गढ़वाल एवं कुमाऊ मंडल के आयुक्तों व कुमाऊँ/गढ़वाल परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक शामिल हैं।
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