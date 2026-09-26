मानवता की सेवा का संदेश देता सिख धर्म : गणेश जोशी

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मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सिख धर्म केवल आध्यात्मिक साधना का मार्ग ही नहीं बल्कि मानवता की सेवा और समानता का संदेश देने वाली महान परंपरा है। गुरु साहिब की शिक्षाएं समाज को जाति, धर्म और ऊंच-नीच के भेदभाव से ऊपर उठकर जरूरतमंदों की सेवा करने की प्रेरणा देती हैं। उन्होंने कहा कि सेवा, त्याग, परोपकार और भाईचारा सिख धर्म की ऐसी परंपराएं हैं, जो समाज को जोड़ने का काम करती हैं। उन्होंने श्रद्धालुओं से मुलाकात कर उनका अभिवादन भी किया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल, गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के पदाधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

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मसूरी। लंढौर गुरुद्वारा में शनिवार को 109वां सालाना दीवान श्रद्धा और धार्मिक उल्लास के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेककर खुशहाली की कामना की।