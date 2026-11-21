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विभिन्न मांगों को लेकर दीनदयाल पार्क में धरने पर बैठीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं

Renu Saklani

Updated Sat, 21 Nov 2026 03:58 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 03:58 PM IST







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अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने दीनदयाल पार्क में धरना दिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाई। उन्होंने मांगों के समाधान की मांग करते हुए धरना जारी रखा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ... और पढ़ें

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