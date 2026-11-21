प्रेमनगर के बाजार में आज शनिवार सुबह एक मकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में मकान से लपटें उठने लगीं। घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने आग की सूचना दमकल विभाग को दी।

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सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों और उससे हुए नुकसान के संबंध में जानकारी सामने नहीं आई है।