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देहरादून: प्रेमनगर के बाजार में मकान में लगी भीषण आग, दो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया काबू
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
Published by: Renu Saklani
Updated Sat, 21 Nov 2026 11:36 AM IST
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आग
- फोटो : अमर उजाला
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प्रेमनगर के बाजार में आज शनिवार सुबह एक मकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में मकान से लपटें उठने लगीं। घटना के बाद आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने आग की सूचना दमकल विभाग को दी।
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सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों और उससे हुए नुकसान के संबंध में जानकारी सामने नहीं आई है।
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