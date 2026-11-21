ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर दी सावित्री देवी को श्रद्धांजलि

अंतिम यात्रा के दौरान लक्ष्मण झूला-कांडी मोटर मार्ग पर जगह-जगह ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर सावित्री देवी को श्रद्धांजलि दी। शव वाहन पर फूल बरसाकर लोगों ने अपनी श्रद्धा व्यक्त की। यात्रा के दौरान लगातार भगवद्गीता का पाठ होता रहा। गांव से लेकर हरिद्वार तक बड़ी संख्या में लोग इस अंतिम विदाई के साक्षी बने।

चंडी घाट पर अंतिम संस्कार के दौरान संत समाज की भी बड़ी मौजूदगी रही। 13 अखाड़ों के आचार्य और श्रीमहंत के अलावा योग गुरु स्वामी रामदेव भी संतों की टीम के साथ पहुंचे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई कैबिनेट मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और राजनीतिक हस्तियों ने सावित्री देवी को श्रद्धांजलि दी। भाजपा नेता बांसुरी स्वराज भी अंतिम संस्कार में पहुंचीं। भीड़ और विशिष्ट अतिथियों की मौजूदगी को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे।



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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सावित्री देवी के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मां का स्नेह, ममता और आशीर्वाद जीवन की सबसे अनमोल पूंजी होती है। मां का निधन परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है। दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके परिजनों के साथ हैं। उन्होंने बाबा केदार से दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने और शोकाकुल परिवार को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन ने भी शोक जताते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की।