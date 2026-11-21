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प्रकाश पर्व पर पटेल नगर गुरुद्वारे से निकली भव्य नगर कीर्तन शोभायात्रा

Renu Saklani

Updated Sat, 21 Nov 2026 04:01 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 04:01 PM IST







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प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में पटेल नगर गुरुद्वारे से नगर कीर्तन शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में पंच प्यारे शामिल हुए। इस दौरान गतका पार्टी के सदस्यों ने पारंपरिक करतब दिखाकर लोगों को आकर्षित किया। नगर कीर्तन में श्रद्धालु उत्साह के साथ शामिल हुए। ... और पढ़ें

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