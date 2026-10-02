राजनांदगांव में चिखली वार्डवासियों का चक्का जाम: अंडरब्रिज-पानी-सड़क समेत कई समस्याओं को लेकर प्रदर्शन

राजनांदगांव शहर के चिखली क्षेत्र में विभिन्न समस्याओं से परेशान वार्डवासियों ने राजनांदगांव-खैरागढ़ मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। करीब एक घंटे तक चले प्रदर्शन के कारण मुख्य मार्ग पर यातायात प्रभावित रहा। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग सड़क पर बैठकर अपनी मांगों को लेकर विरोध जताते नजर आए।वार्डवासियों का कहना है कि चिखली क्षेत्र में लंबे समय से कई मूलभूत समस्याएं बनी हुई हैं। स्थानीय लोगों ने चिखली में अंडरब्रिज निर्माण की मांग उठाते हुए कहा कि लंबे समय से मांग के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ है। इसके अलावा क्षेत्र में अंडरब्रिज से जुड़े कार्य अधूरे रहने को लेकर भी लोगों ने नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने पानी की समस्या, खराब सड़क और लगातार हो रहे हादसों को लेकर भी प्रशासन से कार्रवाई की मांग की।स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि चिखली क्षेत्र के कई स्थानों पर खुलेआम शराबखोरी और नशे का सेवन किया जाता है। उनका कहना है कि नशे के कारण आए दिन विवाद और मारपीट की घटनाएं होती हैं, जिससे क्षेत्र में असुरक्षा का माहौल बन रहा है। प्रदर्शन के दौरान वार्डवासियों ने स्थानीय वार्ड पार्षद के खिलाफ भी नारेबाजी की और क्षेत्र की समस्याओं का जल्द समाधान करने की मांग की।चक्का जाम की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं और उचित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए समझाइश दी। इसके बाद वार्डवासियों ने चक्का जाम समाप्त कर दिया और मुख्य मार्ग पर यातायात सामान्य हो गया। प्रदर्शन के दौरान वार्डवासी इंद्राणी साहू और रमेश ने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर अपनी बात रखी।