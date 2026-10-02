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सीजी वेदर: छत्तीसगढ़ से मानसून की विदाई शुरू; दो दिन और शुष्क रहेगा मौसम, सबसे गर्म रहा राजनांदगांव, पढ़ें खबर

Fri, 02 Oct 2026 10:14 AM IST
Lalit Kumar Singh अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रायपुर Published by: Lalit Kumar Singh Updated Fri, 02 Oct 2026 10:14 AM IST
सार

छत्तीसगढ़ से दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई की प्रक्रिया शुरू होने के संकेत मिलने लगे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 48 घंटे के भीतर प्रदेश के कई हिस्सों से मानसून की वापसी के लिए स्थितियां पूरी तरह अनुकूल हो सकती हैं। इस दौरान राज्य के अधिकतर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा।

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Monsoon withdrawal begins in Chhattisgarh: Weather to remain dry for two more days
ग्रॉफिक्स: अमर उजाला डिजिटल - फोटो : Amar ujala digital

विस्तार
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छत्तीसगढ़ से दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई की प्रक्रिया शुरू होने के संकेत मिलने लगे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 48 घंटे के भीतर प्रदेश के कई हिस्सों से मानसून की वापसी के लिए स्थितियां पूरी तरह अनुकूल हो सकती हैं। इस दौरान राज्य के अधिकतर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा। विभाग ने फिलहाल प्रदेश के किसी भी जिले के लिए वर्षा या अन्य मौसम संबंधी अलर्ट जारी नहीं किया है।
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मानसून की वापसी की अनुकूल स्थिति
मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी की रेखा लगातार आगे बढ़ रही है। अगले 48 घंटे में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों से भी मानसून की विदाई के लिए परिस्थितियां बेहतर होने की संभावना जताई गई है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह शुष्क दर्ज किया गया है।
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प्रदेश में शुष्क मौसम का पूर्वानुमान
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि आगामी दो दिनों तक प्रदेश में वर्षा की गतिविधियां काफी सीमित रहेंगी। राजधानी रायपुर में 2 अक्तूबर को मौसम साफ रहने की संभावना है। यहां अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया गया है। इससे पूर्व गुरुवार को रायपुर में अधिकतम तापमान 33.4 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।
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राजनांदगांव में सर्वाधिक तापमान
प्रदेश भर में तापमान के आंकड़ों पर नजर डालें तो गुरुवार को राजनांदगांव में सबसे अधिक गर्मी दर्ज की गई, जहां अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके विपरीत पेंड्रा रोड में न्यूनतम तापमान 18.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पूरे राज्य में सबसे कम रहा। बिलासपुर में अधिकतम तापमान 32.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं अंबिकापुर में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 19.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।



मौसम विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगले दो दिनों तक छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले के लिए बारिश अथवा मौसम संबंधी कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। राज्य में लगातार मौसम शुष्क बने रहने से तापमान में हल्का परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई के लिए अनुकूल वातावरण प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में धीरे-धीरे तैयार हो रहा है।
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