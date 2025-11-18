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Hindi News ›   Live ›   Uttar Pradesh ›   UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 2 October 2026

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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 2 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार

Fri, 02 Oct 2026 12:30 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:30 AM IST
खास बातें

UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.

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UP Breaking News Live Updates: Uttar Pradesh Latest News Today in Hindi 2 October 2026
अमर उजाला - फोटो : अमर उजाला लाइव अपडेट

लाइव अपडेट

12:30 AM, 02-Oct-2026

Bahraich News: कलवारी गांव में सरकारी जमीन से हटाया गया अतिक्रमण

कलवारी गांव में सरकारी जमीन से हटाया गया अतिक्रमण और पढ़ें
12:29 AM, 02-Oct-2026

Sitapur News: ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत

ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत और पढ़ें
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12:29 AM, 02-Oct-2026

Ayodhya News: हनुमंतलला से मांगी रामकथा के मंचन की अनुमति

हनुमंतलला से मांगी रामकथा के मंचन की अनुमति और पढ़ें
12:29 AM, 02-Oct-2026

Lalitpur News: गांधी जयंती पर रंग बिरंगी लाइटों से सजी पाली तहसील

पाली। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर्व को लेकर तहसील को आकर्षक रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया। देर शाम तहसील परिसर रोशनी से जगमगा उठा। और पढ़ें
12:29 AM, 02-Oct-2026

Deoria News: नकली सोना रखकर गोल्ड लोन लेने के आरोपी को जमानत नहीं

Bail denied to accused of obtaining gold loan using fake gold. और पढ़ें
12:28 AM, 02-Oct-2026

Deoria News: भाषण में रिया और पोस्टर में अंकिता अव्वल

Riya excels in the speech, Ankita in the poster competition. और पढ़ें
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12:28 AM, 02-Oct-2026

Sitapur News: सात विषयों पर मॉडल प्रस्तुत करेंगे विद्यार्थी, दिखाएंगे हुनर

सात विषयों पर मॉडल प्रस्तुत करेंगे विद्यार्थी, दिखाएंगे हुनर और पढ़ें
12:28 AM, 02-Oct-2026

Mau News: महापुरुषों को पर्वों पर नमन, सम्मान सिर्फ रस्मों तक, धूल बता रही उपेक्षा की कहानी

Paying homage to and honoring great figures on festive occasions is reduced to mere ritual और पढ़ें
12:28 AM, 02-Oct-2026

Bahraich News: पांच कर्मचारी गैरहाजिर, कटेगा एक दिन का वेतन

पांच कर्मचारी गैरहाजिर, कटेगा एक दिन का वेतन और पढ़ें
12:28 AM, 02-Oct-2026

Ayodhya News: खतरे से 17 सेमी ऊपर बह रही सरयू

खतरे से 17 सेमी ऊपर बह रही सरयू और पढ़ें
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