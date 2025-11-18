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UP News Today Live: उत्तर प्रदेश ब्रेकिंग न्यूज़, पढ़ें 2 अक्टूबर के मुख्य और ताजा समाचार
लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:30 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:30 AM IST
खास बातें
UP Breaking News Today Live - Read Uttar Pradesh latest and breaking news today in hindi at Amarujala. यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश की ताजा खबरें, राजनीति, खेल, मनोरंजन, धर्म, क्राइम और शिक्षा की खबरों का लाइव अपडेशन.
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लाइव अपडेट
12:30 AM, 02-Oct-2026
Bahraich News: कलवारी गांव में सरकारी जमीन से हटाया गया अतिक्रमणकलवारी गांव में सरकारी जमीन से हटाया गया अतिक्रमण और पढ़ें
12:29 AM, 02-Oct-2026
Sitapur News: ट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौतट्रैक्टर-ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत और पढ़ें
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12:29 AM, 02-Oct-2026
Ayodhya News: हनुमंतलला से मांगी रामकथा के मंचन की अनुमतिहनुमंतलला से मांगी रामकथा के मंचन की अनुमति और पढ़ें
12:29 AM, 02-Oct-2026
Lalitpur News: गांधी जयंती पर रंग बिरंगी लाइटों से सजी पाली तहसीलपाली। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर्व को लेकर तहसील को आकर्षक रंग-बिरंगी लाइटों से सजाया गया। देर शाम तहसील परिसर रोशनी से जगमगा उठा। और पढ़ें
12:29 AM, 02-Oct-2026
Deoria News: नकली सोना रखकर गोल्ड लोन लेने के आरोपी को जमानत नहींBail denied to accused of obtaining gold loan using fake gold. और पढ़ें
12:28 AM, 02-Oct-2026
Deoria News: भाषण में रिया और पोस्टर में अंकिता अव्वलRiya excels in the speech, Ankita in the poster competition. और पढ़ें
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12:28 AM, 02-Oct-2026
Sitapur News: सात विषयों पर मॉडल प्रस्तुत करेंगे विद्यार्थी, दिखाएंगे हुनरसात विषयों पर मॉडल प्रस्तुत करेंगे विद्यार्थी, दिखाएंगे हुनर और पढ़ें
12:28 AM, 02-Oct-2026
Mau News: महापुरुषों को पर्वों पर नमन, सम्मान सिर्फ रस्मों तक, धूल बता रही उपेक्षा की कहानीPaying homage to and honoring great figures on festive occasions is reduced to mere ritual और पढ़ें
12:28 AM, 02-Oct-2026
Bahraich News: पांच कर्मचारी गैरहाजिर, कटेगा एक दिन का वेतनपांच कर्मचारी गैरहाजिर, कटेगा एक दिन का वेतन और पढ़ें
12:28 AM, 02-Oct-2026