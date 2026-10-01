{"_id":"6abe97b699fd9b2e71095317","slug":"saharanpur-three-smugglers-arrested-with-a-cache-of-weapons-and-425-cartridges-2026-10-01","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सहारनपुर: 425 कारतूस और हथियारों के जखीरे के साथ तीन तस्कर गिरफ्तार, पंजाब से लाकर करते थे सप्लाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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मेरठ की एसटीएफ ने मिर्जापुर थाना क्षेत्र में अवैध असलाह तस्करी का भंडाफोड़ करते हुए तीन अंतरराज्यीय असलाह तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियारों का जखीरा बरामद हुआ है। एसटीएफ की जांच में सामने आया कि तस्कर पंजाब के अमृतसर से हथियार लाकर सहारनपुर, शामली समेत वेस्ट यूपी के कई जिलों में सप्लाई कर रहे। इनके खिलाफ मिर्जापुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।

अपर पुलिस अधीक्षक एसटीएफ मेरठ बृजेश कुमार सिंह के निर्देशन में टीम ने बृहस्पतिवार को थाना मिर्जापुर क्षेत्र में छापा मारा। यहां टीम ने घेराबंदी कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आजम निवासी मोहल्ला पिलखनतला कोतवाली मंडी, इकराम निवासी गांव बड़ी माहेश्वरी थाना चिलकाना और दानिश निवासी कस्बा नकुड़ के रूप में हुई है।



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एसटीएफ की कार्रवाई में आरोपियों के कब्जे से एक पंप एक्शन 12 बोर, दो बंदूक 12 बोर, एक बंदूक 315 बोर, तीन एयर गन, एक तमंचा 12 बोर और एक तलवार बरामद की गई। इसके अलावा 12 बोर के 425 कारतूस भी मिले हैं। बड़ी संख्या में कारतूस की बरामदगी को देखते हुए एसटीएफ आरोपियों से हथियारों की खरीद-फरोख्त और इनके संभावित नेटवर्क के संबंध में पूछताछ कर रही है।



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आरोपियों के पास से दो मोबाइल फोन और हथियारों की तस्करी में इस्तेमाल की जा रही ब्लैक स्कॉर्पियो कार भी बरामद हुई है। एसटीएफ के मुताबिक, तस्कर अवैध तस्करी के धंधे में करीब दो साल से लगे हुए थे। पंजाब के अमृतसर से कम दामों में हथियार लाते थे। इसके बाद उन्हें सहारनपुर, शामली और वेस्ट यूपी के कई जिलों में सप्लाई करते थे।

