Farrukhabad News: सात साल तक कटी सामूहिक बीमा की रकम शिक्षकों को होगी वापस

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वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा सुशील कुमार ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों और नगर शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजकर तीन दिन में सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसमें 31 मार्च 2014 के बाद नियुक्त शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन से एक सितंबर 2022 तक काटी गई सामूहिक बीमा की धनराशि का पूरा विवरण मांगा गया है। उन्होंने बताया कि वित्त नियंत्रक बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से वापसी के लिए बजट प्राप्त हो चुका है। संबंधित कर्मचारियों की संकलित सूचना का बजट से मिलान करने के बाद उनके खातों में बीमा कटौती की धनराशि वापस की जाएगी। विभाग ने मानव संपदा बीमा आईडी, नियुक्ति तिथि, बीमा कटौती शुरू होने और बंद होने की तिथि, कटौती की दर, कुल कटौती और भुगतानित धनराशि समेत अन्य विवरण निर्धारित प्रारूप में मांगा है। अधिकारियों को चेतावनी दी गई है कि सूचना में लापरवाही या अनियमितता होने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी।वित्त एवं लेखाधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि बजट आ गया है। खंड शिक्षाधिकारियों को पत्र भेजकर सूची मांगी गई है।