Amroha News: डेंगू के दो और मरीज मिले, संख्या हुई सात

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जिला अस्पताल में जांच के दौरान घेर पछदिया निवासी 31 वर्षीय युवक और मालीखेड़ा निवासी 24 वर्षीय युवती में डेंगू की पुष्टि हुई। चार आशंकित स्वाइन फ्लू मरीजों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई। सुबोधनगर में भी दवाओं का छिड़काव कराया गया। अमरोहा और जोया सीएचसी में बुखार के करीब 30 से 35 मरीज पहुंचे। सभी की जांच कर दवा दी गई।सीएमएस डॉ. एके भंडारी ने बताया कि डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों का उपचार चल रहा है। दो नए मरीजों की एलाइजा जांच भी कराई जाएगी। बुखार होने पर तत्काल अस्पताल में जांच कराने और चिकित्सकीय सलाह से दवा लेने की अपील की गई है। डेंगू मरीजों के लिए अलग वार्ड बनाया गया है।......जिन क्षेत्रों में डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। वहां पर नगर नगर निकाय और ग्राम पंचायतों के माध्यम से दवाओं का छिड़काव कराया जा रहा है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि अपने आसपास पानी जमा न होने दें। बुखार को हल्के में न लें। तुरंत अस्पताल में जांच कराएं।-डॉ. रमाकांत सागर, सीएमओ