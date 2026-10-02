Kushinagar News: छेड़खानी और आपत्तिजनक फोटो से परेशान छात्रा ने छोड़ा विद्यालय

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गोड़रिया। विशुनपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में कक्षा नौ की अनुसूचित जनजाति की छात्रा से छेड़खानी और उसकी आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर प्रसारित करने का मामला सामने आया है। इन घटनाओं से परेशान छात्रा ने तीन दिन से विद्यालय जाना छोड़ दिया है। छात्रा की मां ने 30 सितंबर को थाने में तहरीर दी लेकिन परिजनों का आरोप है कि तीन दिन बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। मां के अनुसार, गांव के युवक छात्रा से रास्ते में छेड़खानी करते हैं और विरोध पर जान-माल की धमकी देते हैं। छात्रा मानसिक रूप से परेशान है और स्कूल जाने से डर रही है। मां ने बेटी के अप्रिय कदम उठाने की आशंका जताते हुए तत्काल कार्रवाई की गुहार लगाई। एसआई गौरव श्रीवास्तव ने जांच जारी होने की बात कही।