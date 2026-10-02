Raebareli News: स्कूल न आने वाले बच्चों की तलाशेंगे वजह

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फीरोज गांधी डिग्री कॉलेज के बीएड विभागाध्यक्ष डॉ. अरविंद सिंह ने प्रतिभागियों को क्रियात्मक शोध के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने ड्रॉपआउट के कारणों और उनके समाधान पर भी चर्चा की। कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. इकबाल अंसारी ने शोध के विभिन्न चरणों के बारे में बताया। खंड शिक्षा अधिकारी डॉ. सत्य प्रकाश यादव ने शैक्षिक शोध के विभिन्न आयामों की जानकारी दी।कार्यशाला का शुभारंभ सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलन से हुआ। कार्यशाला समन्वयक एवं डायट प्रवक्ता पंकज सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। डायट के शोध एवं नवाचार प्रकोष्ठ प्रभारी केपी सिंह ने कार्यशाला की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस मौके पर डॉ. आशुतोष पांडेय, मनोज कुमार, डॉ. आरएन सिंह, डॉ. अभिषेक द्विवेदी, संजय, प्रीति सिंह, किरण कुशवाहा और निधि सिंह समेत अन्य लोग उपस्थित रहे।