फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kushinagar News ›   Ring embankment work in final stages; expected to be completed today.

Kushinagar News: रिंग बांध का काम अंतिम दौर में, आज पूरा होने की उम्मीद

Fri, 02 Oct 2026 12:59 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:59 AM IST
विज्ञापन
Ring embankment work in final stages; expected to be completed today.
कुशीनगर। क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। एपी बांध की सुरक्षा के लिए बनाए जा रहे रिंग बांध का निर्माण कार्य अंतिम दौर में है और बृहस्पतिवार तक इसके पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद मुख्य एपी बांध की मरम्मत और निर्माण का काम शुरू किया जाएगा। नदी में पानी का दबाव कम होने से राहत मिली है। बंधे के पास जनरेटर चलाकर रात-दिन काम कराया जा रहा है। अधिकारी चौथे दिन भी मौके पर डटे रहे।
विज्ञापन

बाढ़ प्रभावित गांवों में लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। घरों में पानी और कीचड़ भरने के कारण कई परिवार छतों पर रात गुजार रहे हैं। अहिरौलीदान के ग्रामीणों का कहना है कि गांव में अभी तक पर्याप्त भोजन नहीं पहुंचा है। उन्होंने गांव की समस्याओं के समाधान के साथ सुबह के समय नियमित नाव चलाने की मांग की है।
विज्ञापन

बाढ़ खंड के एक्सईएन एमके सिंह ने बताया कि रिंग बांध का काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद मुख्य बांध के निर्माण का कार्य शुरू होगा।

संजय निषाद ने जाना बाढ़ पीड़ितों का हाल
निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बाढ़ प्रभावित खड्डा क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानीं और प्रभावित परिवारों के बीच अनाज वितरित किया। मंत्री के आने की सूचना पर कुछ महिलाएं भी बंधे पर पहुंच गईं। महिलाओं की भीड़ को देखते हुए एसडीएम और सीओ ने उन्हें समझाकर बंधे से हटाया और उनकी समस्याएं सुनीं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed