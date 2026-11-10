मेरठ: कुशावली प्रकरण में प्राथमिकी की मांग पर थाने में धरना, पुलिस के आश्वासन पर माने किसान सेना के कार्यकर्ता

मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के कुशावली गांव में मारपीट और महिला की सोने की चेन छीनने के आरोप में कार्रवाई नहीं होने से नाराज किसान सेना के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को थाने पर धरना-प्रदर्शन किया। संगठन ने पुलिस से प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग उठाई। पुलिस की ओर से प्राथमिकी दर्ज करने और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिए जाने के बाद कार्यकर्ताओं ने धरना समाप्त कर दिया।

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छोटी दिवाली के दिन हुई मारपीट का आरोप

पीड़ित पक्ष के गौतम सोम ने बताया कि छोटी दिवाली के दिन वह अपने घर से घेर की ओर जा रहे थे। आरोप है कि रास्ते में कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की। बीच-बचाव करने पहुंचीं उनकी मां अंजू के साथ भी मारपीट की गई और उनके गले से सोने की चेन छीन ली गई। विज्ञापन



गौतम के अनुसार, घटना के संबंध में पुलिस को तहरीर दी गई थी, लेकिन शिकायत के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। इसी को लेकर किसान सेना के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को थाने पहुंचकर प्रदर्शन किया। पीड़ित पक्ष के गौतम सोम ने बताया कि छोटी दिवाली के दिन वह अपने घर से घेर की ओर जा रहे थे। आरोप है कि रास्ते में कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट की। बीच-बचाव करने पहुंचीं उनकी मां अंजू के साथ भी मारपीट की गई और उनके गले से सोने की चेन छीन ली गई।गौतम के अनुसार, घटना के संबंध में पुलिस को तहरीर दी गई थी, लेकिन शिकायत के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। इसी को लेकर किसान सेना के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को थाने पहुंचकर प्रदर्शन किया।

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