मेरठ: मखदूमपुर गंगा मेले की तैयारियों का डीएम-एसएसपी ने लिया जायजा, सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश

श्रद्धालुओं की सुरक्षा में लापरवाही न बरतने के निर्देश

जिलाधिकारी डॉ. वीके सिंह ने कहा कि गंगा मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना रहती है। ऐसे में सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने श्रद्धालुओं को घाट तक पहुंचने और स्नान के बाद सुरक्षित वापस लौटने में परेशानी न हो, इसके लिए आवागमन के रास्तों को व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए।



भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था पर जोर

एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति ने पुलिस अधिकारियों को भीड़ नियंत्रण और यातायात संचालन की व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। उन्होंने गंगा घाटों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए जरूरी इंतजाम रखने को कहा।



अधिकारियों ने सभी संबंधित विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर भी जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए गए, ताकि कार्तिक पूर्णिमा का मेला शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके।