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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 31 अक्टूबर को आपके शहर में क्या हुआ

Sat, 31 Oct 2026 04:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sat, 31 Oct 2026 04:00 AM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 31-10-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

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Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

01:37 AM, 31-Oct-2026

Shamli News: चांदी के दाम घटे, खरीदारी बढ़ी

Silver prices fell, buying increased
चांदी की कीमतों में आई गिरावट बाद से खरीदारी बढ़ी है। और पढ़ें
01:37 AM, 31-Oct-2026

Shamli News: जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड जांच हुई बंद, मरीज परेशान

Ultrasound services suspended at district hospital; patients face hardship
जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के न होने के कारण मरीजों की अल्ट्रासाउंड जांच बंद हो गई। और पढ़ें
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01:36 AM, 31-Oct-2026

Shamli News: बुढ़ापे की लाठी बनी पेंशन पर लगा प्रशासनिक ग्रहण

बुढ़ापे में आर्थिक सहारा बनने वाली वृद्धावस्था पेंशन पर प्रशासनिक ग्रहण लगा हुआ है। और पढ़ें
01:35 AM, 31-Oct-2026

Muzaffarnagar News: पीईटी में सरल रहे सवाल, जल संकट के कारण और जल संरक्षण का पूछा समाधान

Questions in the PET were straightforward; they covered the causes of the water crisis and asked for solutions for water conservation. और पढ़ें
01:35 AM, 31-Oct-2026

हेलो डॉक्टर : सर्जन से फोन पर स्वास्थ्य संबंधी परामर्श लें आज

मौसम में बार-बार आ रहे बदलाव के चलते सभी उम्र के लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ जाती है। और पढ़ें
01:34 AM, 31-Oct-2026

Shamli News: दो गांवों की फाइल गायब, 750 किमी एक्सप्रेसवे के निर्माण की रफ्तार थमी

750 किलोमीटर लंबे पानीपत-शामली-गोरखपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण की रफ्तार शामली में आकर थम गई है। और पढ़ें
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01:34 AM, 31-Oct-2026

Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम

city me aaj और पढ़ें
01:33 AM, 31-Oct-2026

Saharanpur News: 32 गांवों में बदहाल नहीं रहेंगे श्मशान घाट, नगर निगम करेगा सुधार

Cremation grounds in 32 villages will no longer be in a dilapidated state; the Municipal Corporation will carry out improvements. और पढ़ें
01:33 AM, 31-Oct-2026

Shamli News: बारिश से सुधरी शामली की हवा, एक्यूआई 68 पर पहुंचा

जिले में बारिश होने से हवा की गुणवत्ता में सुधार आया है। और पढ़ें
01:33 AM, 31-Oct-2026

Shamli News: परिषदीय स्कूलों में शौचालय बदहाल, अभियान बेअसर

कहीं शौचालयों पर ताले लटके हैं तो कहीं गंदगी के कारण उनका इस्तेमाल करना मुश्किल है। और पढ़ें
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