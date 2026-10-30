वेस्ट यूपी में मौसम: बारिश के बाद मेरठ-एनसीआर की हवा हुई साफ, तापमान 25 डिग्री से नीचे; किसानों की बढ़ी चिंता

गन्ना, सरसों और आलू की फसल पर भी असर

तेज हवाओं से लंबा गन्ना गिरने की आशंका है। इससे कटाई और ढुलाई में परेशानी बढ़ सकती है। खेतों में पानी भरने से फसलों की जड़ों और बढ़वार पर भी असर पड़ सकता है।



आलू की बुवाई कर चुके किसानों के लिए लगातार बारिश परेशानी बढ़ा सकती है। खेतों में जलभराव होने से बीज सड़ने और पौधों के जमाव पर असर पड़ने की आशंका है। सरसों की हाल में हुई बुवाई भी प्रभावित हो सकती है। अधिक पानी भरने से बीज के अंकुरण और शुरुआती पौधों की बढ़वार पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है।



टमाटर, मटर, गोभी, पालक और अन्य मौसमी सब्जियों की फसलों में भी जलभराव से जड़ सड़न और फफूंद जनित रोगों का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि, हल्की बारिश से आगामी रबी फसलों के लिए खेतों में नमी बढ़ने का लाभ भी मिल सकता है, लेकिन लगातार बारिश और जलभराव नुकसानदेह साबित हो सकता है।