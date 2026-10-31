Muzaffarnagar News: आज के कार्यक्रम

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शहर : भारतीय योग संस्थान की ओर से योग शिविर नई मंडी केंद्र पर सुबह 08 बजे से।

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जयंती कार्यक्रम

शहर : एसडी कन्या इंटर कॉलेज में सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती सुबह 10 बजे से।

शहर : कंपोजिट विद्यालय नसीरपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती सुबह 10 बजे से।

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कार्यशाला

शहर : सनातन धर्म महाविद्यालय में सतर्कता जागरूकता सप्ताह कार्यशाला सुबह 10 बजे से।

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दीवाली उत्सव

मंसूरपुर : होली चाइल्ड इंटर कॉलेज जड़ौदा में दिवाली उत्सव शाम 04 बजे से।

योग शिविर