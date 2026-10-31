Shamli News: बारिश से सुधरी शामली की हवा, एक्यूआई 68 पर पहुंचा

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बारिश के कारण वातावरण में मौजूद धूल और प्रदूषण के कणों में कमी आई है। इससे हवा की गुणवत्ता बेहतर हुई है। वायु प्रदूषण कम होने से हृदय और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को काफी राहत मिली है। वहीं, आम लोगों को भी साफ हवा मिलने से राहत महसूस हो रही है। बृहस्पतिवार को जिले का एक्यूआई 102 रहा था। बारिश के बाद शुक्रवार को एक्यूआई 68 पर पहुंच गया।जिला अस्पताल के फिजिशियन डॉ. सचिन मलिक ने बताया कि एक्यूआई कम होने से लोगों काे वायु प्रदूषण से राहत मिलेगी। इसके बाद भी सांस व हृदय रोगियों के अलावा बच्चों व बुजुर्गों को प्रदूषण से बचाव करना चााहिए।एक्यूआई के मानक• 0 से 50 : अच्छा• 51 से 100 : संतोषजनक• 101 से 200 : मध्यम• 201 से 300 : खराब• 301 से 400 : बेहद खराब• 401 से 500 : गंभीर श्रेणी