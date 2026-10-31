फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Files for two villages go missing; construction pace of 750 km expressway stalls

Shamli News: दो गांवों की फाइल गायब, 750 किमी एक्सप्रेसवे के निर्माण की रफ्तार थमी

Sat, 31 Oct 2026 01:34 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Sat, 31 Oct 2026 01:34 AM IST
विज्ञापन
Files for two villages go missing; construction pace of 750 km expressway stalls
शामली। पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल की दूरी समेटने वाले 35 हजार करोड़ की लागत से बनने वाले 750 किलोमीटर लंबे पानीपत-शामली-गोरखपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण की रफ्तार शामली में आकर थम गई है।
विज्ञापन

जिले के दो गांवों गोगवान जलालपुर और भैसानी इस्लामपुर का रिकॉर्ड फाइल में नहीं मिल रहा है। इस कारण दोनों गांवों की भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया (थ्री-ए और थ्री-सी) अटक गई है। रिकॉर्ड नहीं मिलने के मामले में कंसल्टेंट कंपनी की लापरवाही मानी जा रही है।
विज्ञापन

प्रस्तावित एक्सप्रेसवे 22 जिलों और 37 तहसीलों से होकर गुजरेगा। इस महा-प्रोजेक्ट की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने की जिम्मेदारी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने दिल्ली की चैतन्य कंसल्टेंट कंपनी को सौंपी है। प्रशासन के मुताबिक शामली के गोगवान जलालपुर और भैसानी इस्लामपुर गांवों के किसानों की आपत्तियों पर सक्षम अधिकारी एवं एडीएम (वित्त एवं राजस्व) सत्येंद्र कुमार सिंह सुनवाई पूरी कर चुके हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसके बाद अधिग्रहण की अंतिम अधिसूचना जारी होनी थी, लेकिन बताया गया कि कंसल्टेंट कंपनी ने अब तक इन दोनों गांवों का रिकॉर्ड एनएचएआई (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) को नहीं सौंपा है। इस हालात में दोनों गांवों की भूमि का अधिग्रहण भी अटक गया है।

n इन 22 जिलों से होकर गुजरेगा प्रोजेक्ट : यह एक्सप्रेसवे हरियाणा के पानीपत से शुरू होकर शामली के रास्ते यूपी में प्रवेश करेगा। यहां से मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती और संतकबीर नगर होते हुए गोरखपुर तक पहुंचेगा। प्रोजेक्ट पूरा होने पर हरियाणा और पश्चिमी यूपी से सीधे नेपाल सीमा और पूर्वांचल तक का सफर बेहद आसान हो जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed