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Shamli News: जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड जांच हुई बंद, मरीज परेशान

Sat, 31 Oct 2026 01:37 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Sat, 31 Oct 2026 01:37 AM IST
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Ultrasound services suspended at district hospital; patients face hardship
जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कक्ष पर लगा ताला। संवाद - फोटो : Self
शामली। जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट के न होने के कारण मरीजों की अल्ट्रासाउंड जांच बंद हो गई। शुक्रवार को अल्ट्रासाउंड जांच न होने से मरीज परेशान रहे।
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मुजफ्फरनगर से संबद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉ. विनीत कौशिक का सप्ताह में तीन दिन के संबद्धीकरण का आदेश निरस्त हो गया जबकि दूसरे रेडियोलोजिस्ट डॉ. भुजबीर सिंह को मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल के सीएमएम का चार्ज मिलने से यह समस्या बनी है।
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जिला अस्पताल में रेडियोलॉजिस्ट का पद रिक्त चल रहा है। शासन से नियुक्ति न होने से मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल में नियुक्त रेडियोलॉजिस्ट डॉ. भुजबीर सिंह को सप्ताह के पहले तीन दिन सोमवार से बुधवार और डॉ. विनीत कौशिक को बृहस्पतिवार से शनिवार तक शामली के जिला अस्पताल में संबद्ध किया गया था।
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इस व्यवस्था के चलते मरीजों को अल्ट्रासाउंड जांच की सुविधा मिल रही थी। अब नई व्यवस्था के अनुसार डॉ. विनीत कौशिक का संबद्धीकरण आदेश निरस्त होने से बृहस्पतिवार से मरीजों की अल्ट्रासाउंड जांच बंद है।
दो दिन से अल्ट्रासाउंड कक्ष पर ताला लटका हुआ है और मरीज बिना जांच कराए ही वापस जाने को मजबूर रहे।
उधर, दूसरे रेडियोलोजिस्ट डॉ. भुजबीर को मुजफ्फरनगर जिला अस्पताल के सीएमएस का चार्ज मिल गया है। इस वजह से वे भी अब शामली जिला अस्पताल नहीं आ सकेंगे।
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