Muzaffarnagar News: पीईटी में सरल रहे सवाल, जल संकट के कारण और जल संरक्षण का पूछा समाधान

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परीक्षा में जल संकट पर आधारित अपठित गद्यांश भी पूछा गया। इसमें कृषि क्षेत्र में जल प्रबंधन और भविष्य की पीढ़ियों के लिए जल संरक्षण समाधान से जुड़े प्रश्न पूछे गए।एडीएम देश दीपक कुमार ने बताया कि सभी केंद्रों पर कड़ी निगरानी में परीक्षा कराई गई। अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक जांच के बाद प्रवेश दिया गया। परीक्षा अधिकारियों ने केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दोनों पालियों में कुल 20,640 अभ्यर्थी पंजीकृत थे।पहली पाली में 6736 ने परीक्षा दी और 3584 अनुपस्थित रहे। दूसरी पाली में 7186 उपस्थित रहे और 3134 ने परीक्षा छोड़ी। एक नवंबर को भी जिले के 22 केंद्रों पर परीक्षा प्रस्तावित है।ये अभ्यर्थी बोलेराजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर आई शिवानी चौधरी ने बताया कि प्रश्नपत्र सरल था। गणित और तर्कशक्ति के सवालों में भी एक-दो प्रश्न ही कठिन लगे। उन्हें अच्छे स्कोर की उम्मीद है।कोमल खाटियान ने बताया कि ग्राफ आधारित सवाल कठिन थे। हिंदी के भाग में अपठित गद्यांश की भाषा साहित्यिक थी। कुछ शब्द कठिन होने के कारण उन्हें समझने और उत्तर निकालने में अधिक समय लगा।खतौली से परीक्षा देने आईं दिव्यांग अभ्यर्थी अंजू ने बताया कि बारिश के कारण केंद्र तक पहुंचने में परेशानी हुई। प्रश्नपत्र सरल था और उन्होंने सभी सवाल हल किए। उन्हें अच्छे स्कोर की उम्मीद है।मुरादाबाद से चौधरी छोटूराम इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर आए गौतम ने बताया कि प्रश्नपत्र सरल था। बीआई के सवालों का स्तर मध्यम रहा। अच्छे अंक आने पर भर्ती प्रक्रिया में लाभ मिलने की उम्मीद है।